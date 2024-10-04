0
0
41
НОВОСТИ

В Польше до конца года начнут установку оборонительных укреплений на восточных границах

17:00 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти начнут установку оборонительных укреплений на границах с РФ и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит» в конце года. Об этом заявил журналистам заместитель главы Минобороны Польши Цезарий Томчик.

«Я хотел бы публично проинформировать вас, что в ближайшие три недели мы уже сможем провести первые испытания компонентов [оборонительных укреплений в рамках программы] „Восточный щит“ на польских военных полигонах, а далее в этом году мы начнем сооружать первые компоненты в рамках программы „Восточный щит“ на северной и восточной границах Республики Польша», — заявил Томчик на пресс-конференции, видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале польского министерства национальной обороны.

Замглавы ведомства отметил, что Варшаве удалось привлечь к реализации проекта страны Балтии, а также британские и американские войска. Окончание строительства линии обороны планируется в 2028 году, добавил Томчик.

О программе «Восточный щит» впервые сообщил в начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск. Стоимость работ составит 10 млрд злотых (около $2,5 млрд). Непосредственно в приграничной зоне планируется выкопать противотанковые рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 04.10.2024
Литва первой в ЕС объявила иранский КСИР террористической организацией
0
63
16:32 04.10.2024
Росгвардия сбила украинский БПЛА самолетного типа рядом с Запорожской АЭС
0
155
16:30 04.10.2024
Актриса Аглая Шиловская посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
132
16:12 04.10.2024
Иран ударит по энергетическим объектам Израиля, если тот «допустит ошибку» — КСИР
0
184
16:00 04.10.2024
В Испании разбился истребитель F-18, пилот погиб
0
188
15:32 04.10.2024
Если поляки «попытаются оттяпать» запад Украины, Минск поддержит украинцев — Лукашенко
0
239
15:12 04.10.2024
Цена нефти Brent на бирже ICE достигала $79 за баррель
0
209
15:00 04.10.2024
ВСУ потеряли более 20 тыс. военных за все время боевых действий в Курской области
0
268
14:32 04.10.2024
Почти каждый второй получатель гражданского пособия в ФРГ не имеет немецкого паспорта
0
293
14:12 04.10.2024
Израиль продолжит операцию до уничтожения военных целей «Хезболлах» — глава Минобороны
0
314

Возврат к списку