В Польше до конца года начнут установку оборонительных укреплений на восточных границах
17:00 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские власти начнут установку оборонительных укреплений на границах с РФ и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит» в конце года. Об этом заявил журналистам заместитель главы Минобороны Польши Цезарий Томчик.
«Я хотел бы публично проинформировать вас, что в ближайшие три недели мы уже сможем провести первые испытания компонентов [оборонительных укреплений в рамках программы] „Восточный щит“ на польских военных полигонах, а далее в этом году мы начнем сооружать первые компоненты в рамках программы „Восточный щит“ на северной и восточной границах Республики Польша», — заявил Томчик на пресс-конференции, видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале польского министерства национальной обороны.
Замглавы ведомства отметил, что Варшаве удалось привлечь к реализации проекта страны Балтии, а также британские и американские войска. Окончание строительства линии обороны планируется в 2028 году, добавил Томчик.
О программе «Восточный щит» впервые сообщил в начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск. Стоимость работ составит 10 млрд злотых (около $2,5 млрд). Непосредственно в приграничной зоне планируется выкопать противотанковые рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения.
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