0
0
165
НОВОСТИ

ОЗХО не отреагировала на применение Киевом химических средств в ходе СВО — МО РФ

11:20 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не получила реакцию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на доказательства применения химических средств нелетального действия Киевом, что говорит о политике двойных стандартов. На базе ОЗХО создана еще одна международная площадка, подконтрольная США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Говоря о политике двойных стандартов ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить о подтвержденных фактах применения киевским режимом отравляющих веществ и химических средств нелетального действия. Вся необходимая доказательная база была представлена в технический секретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили. Считаем, что на базе Организации по запрещению химического оружия сформирована еще одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США и используется ими для сведения политических счетов с неугодными странами», — сказал он в ходе брифинга.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 07.10.2024
В Воронеже гражданина США Гилмана приговорили к 7 годам колонии строгого режима
0
29
12:20 07.10.2024
Порядка 300 человек эвакуируют из Феодосии после пожара на нефтебазе
0
56
12:05 07.10.2024
Израиль понимает только силу, его нужно остановить — посол Ирана в РФ
0
94
12:00 07.10.2024
Правящая партия Грузии вновь запустит процедуру импичмента президента — спикер парламента
0
96
11:32 07.10.2024
Конфликт на Украине закончится через 15 дней без западной поддержки Киева — Боррель
0
154
11:30 07.10.2024
GigaChat научился распознавать изображения
0
136
11:05 07.10.2024
Киев с начала СВО более 400 раз применял в бою отравляющие вещества — МО РФ
0
200
11:00 07.10.2024
В Сумах на севере Украины поврежден объект критической инфраструктуры
0
192
10:32 07.10.2024
По предварительным данным на референдуме в Казахстане строительство АЭС поддержали 71,12% населения
0
235
10:20 07.10.2024
Объем выдачи ипотеки в России в сентябре уменьшился на 62%
0
245

Возврат к списку