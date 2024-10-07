ОЗХО не отреагировала на применение Киевом химических средств в ходе СВО — МО РФ
11:20 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не получила реакцию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на доказательства применения химических средств нелетального действия Киевом, что говорит о политике двойных стандартов. На базе ОЗХО создана еще одна международная площадка, подконтрольная США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Говоря о политике двойных стандартов ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить о подтвержденных фактах применения киевским режимом отравляющих веществ и химических средств нелетального действия. Вся необходимая доказательная база была представлена в технический секретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили. Считаем, что на базе Организации по запрещению химического оружия сформирована еще одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США и используется ими для сведения политических счетов с неугодными странами», — сказал он в ходе брифинга.
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