11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не получила реакцию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на доказательства применения химических средств нелетального действия Киевом, что говорит о политике двойных стандартов. На базе ОЗХО создана еще одна международная площадка, подконтрольная США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Говоря о политике двойных стандартов ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить о подтвержденных фактах применения киевским режимом отравляющих веществ и химических средств нелетального действия. Вся необходимая доказательная база была представлена в технический секретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили. Считаем, что на базе Организации по запрещению химического оружия сформирована еще одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США и используется ими для сведения политических счетов с неугодными странами», — сказал он в ходе брифинга.