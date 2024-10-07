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Число ошибочных налоговых платежей в РФ сократилось в 30 раз — глава ФНС

16:12 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число ошибочных налоговых платежей в РФ благодаря внедрению в 2023 году единого налогового счета сократилось в 30 раз. Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

«В прошлом году была проведена одна из самых масштабных реформ налоговой системы — единый налоговый счет. На сегодня это полноценно функционирующий институт, который существенно упростил порядок уплаты налогов. <…> Ожидаемые результаты, с нашей точки зрения, достигнуты. Число ошибочных платежей, которые своевременно не поступали в нужные бюджеты, сократилось в 30 раз», — сказал он.

Также благодаря новой системе учет платежей в среднем проходит за 15 минут, вместо трех-пяти дней, добавил Егоров.

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