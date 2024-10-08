Обрушение породы произошло на шахте в Якутии, один человек погиб

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение породы в очистном забое произошло на шахте в Нерюнгринском районе Якутии, один человек погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

«На шахте „Восточная Денисовская“ в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое. На аварийном участке находились четыре человека: трое эвакуировались сами, еще один оказался под завалом. Тело горнорабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России», — говорится в сообщении.