Обрушение породы произошло на шахте в Якутии, один человек погиб
09:32 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обрушение породы в очистном забое произошло на шахте в Нерюнгринском районе Якутии, один человек погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
«На шахте „Восточная Денисовская“ в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое. На аварийном участке находились четыре человека: трое эвакуировались сами, еще один оказался под завалом. Тело горнорабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России», — говорится в сообщении.
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