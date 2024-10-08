Музыкант Александр Скляр посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве

16:22

В Московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывал заслуженный артист РФ, музыкант Александр Скляр. Он пообщался с военнослужащими и потенциальными контрактниками, а также дал небольшой концерт. «Я думаю, что российский боец – вообще самый крутой боец в мире, - заявил музыкант. - У него есть ощущение, что за ним стоит огромная могучая страна. И у этой страны есть незыблемые, очень важные для человека вещи – это, конечно, без сомнения, любовь к Родине».

Скляр спел несколько песен, пожелав военнослужащим здоровья и крепости духа. «Берегите себя, и, конечно, всем нам – победы», – сказал артист.



Как уже сообщала «НГ», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Посетителей, которые хотят заключить контракт с Минобороны РФ, принимают на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Прием желающих служить в армии идет по будням с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на визит в пункт отбора действует на портале mos.ru. Также о прохождении службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей в Москве можно узнать, позвонив на горячую линию по телефону 117. Также на вопросы пользователей отвечате чат-бот @MskContract_bot в Telegram.