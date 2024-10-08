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НОВОСТИ

«Роснефть» открыла в Ростовской области заправку с компримированным природным газом

22:53 08.10.2024

«Роснефть» открыла первый в Ростове-на-Дону многофункциональный автозаправочный комплекс, на котором можно заправить автомобиль не только традиционным топливом, но и компримированным природным газом (КПГ). В церемонии открытия комплекса участвовали министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, пилот гоночной команды LADA Sport ROSNEFT и чемпион России по кольцевым гонкам Иван Чубаров, партнеры компании и местные автомобилисты. Автозаправочный комплекс открылся рядом с активно развивающимся жилым микрорайоном. Теперь его жители смогут пользоваться современным объектом, на котором можно не только заправить автомобиль, но и купить нужные товары, а также перекусить в кафе «Зерно». Комплекс поделен на функциональные зоны, что обеспечивает высокую скорость и удобство обслуживания клиентов. Работающие цифровые сервисы позволяют автомобилистам заправить машину дистанционно и платить различными способами. Сейчас в Ростовской области отмечен рост спроса на КПГ.

На церемонии открытия автозаправочного комплекса гости могли взять автограф у Ивана Чубарова, сфотографироваться в настоящем гоночном автомобиле и выиграть призы от LADA Sport ROSNEFT. В кафе «Зерно» состоялась дегустация фирменных хот-догов, выпечки и кофе.

Развитие газозаправочной инфраструктуры - один из приоритетов розничного бизнеса «Роснефти». Использование газа в качестве топлива обеспечивает снижение воздействия транспорта на окружающую среду, позволяет оптимизировать расходы на топливо и повысить эффективность эксплуатации автомобилей. На сегодняшний день газозаправочная инфраструктура «Роснефти» включает 30 объектов в Московской, Воронежской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, Ставропольском и Краснодарском крае, в Ингушетии, Мордовии и Удмуртии.

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