Железнодорожное происшествие в Египте: Несколько вагонов рухнули в канал
11:00 13.10.2024 Источник: Интерфакс
Не менее 20 человек пострадали в воскресенье во время столкновения двух пассажирских поездов в Египте, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
"Столкновение произошло в 250 км от Каира, несколько вагонов рухнули в канал, находящийся близ железнодорожной линии, по первоначальным данным среди пострадавших - 20 человек", - цитирует ЭФЭ выдержку из сообщения министерства.
На место происшествия прибыли 23 кареты скорой помощи.
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