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SpaceX отправила в новый тестовый полет самую большую в мире ракету Super Heavy - Starship

15:40 13.10.2024 Источник: Интерфакс

Самая большая в мире ракета Starship, предназначенная для пилотируемых миссий на Луну и Марс, в воскресенье стартовала в очередной, пятый, испытательный полет на орбиту, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 08:25 по времени Восточного побережья США (в 15:25 по Москве).

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

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