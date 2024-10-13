SpaceX впервые удалось осуществить контролируемую посадку на Землю ракеты-носителя Super Heavy

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, успешно завершила пятый испытательный старт ракеты-носителя Super Heavy с космическим кораблем Starship. Трансляция велась на странице компании в соцсети X.

В ходе полета, который продлился чуть более часа, корабль поднялся на высоту 212 км и приводнился в Индийском океане в строго обозначенный квадрат несмотря на то, что, как и при прошлом запуске, один из закрылков пострадал от перегрева при входе Starship в атмосферу. После приводнения была видна яркая вспышка, однако ведущие трансляции не комментировали ее причину.

SpaceX также впервые удалось осуществить контролируемое возвращение на Землю ракеты-носителя Super Heavy. Спустя около восьми минут ракета спустилась с высоты более 100 км и осуществила мягкую посадку на специальную платформу Mechazilla, установленную на площадке космодрома в Бока-Чика (штат Техас).