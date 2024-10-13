0
0
0
НОВОСТИ

SpaceX впервые удалось осуществить контролируемую посадку на Землю ракеты-носителя Super Heavy

17:30 13.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, успешно завершила пятый испытательный старт ракеты-носителя Super Heavy с космическим кораблем Starship. Трансляция велась на странице компании в соцсети X.

В ходе полета, который продлился чуть более часа, корабль поднялся на высоту 212 км и приводнился в Индийском океане в строго обозначенный квадрат несмотря на то, что, как и при прошлом запуске, один из закрылков пострадал от перегрева при входе Starship в атмосферу. После приводнения была видна яркая вспышка, однако ведущие трансляции не комментировали ее причину.

SpaceX также впервые удалось осуществить контролируемое возвращение на Землю ракеты-носителя Super Heavy. Спустя около восьми минут ракета спустилась с высоты более 100 км и осуществила мягкую посадку на специальную платформу Mechazilla, установленную на площадке космодрома в Бока-Чика (штат Техас).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:05 13.10.2024
В Узбекистане планируют штрафовать родителей, потакающих увлечению своих детей квадробингом
0
148
16:25 13.10.2024
Зампред ЦБ РФ рассказал, что стимулирует высокая ключевая ставка
0
210
15:40 13.10.2024
SpaceX отправила в новый тестовый полет самую большую в мире ракету Super Heavy - Starship
0
279
13:00 13.10.2024
15 стран Карибского бассейна хотят поднять вопрос репараций от Британии за работорговлю
0
376
12:15 13.10.2024
ВС РФ освободили населенный пункт Михайловка в ДНР - Минобороны
0
442
11:00 13.10.2024
Железнодорожное происшествие в Египте: Несколько вагонов рухнули в канал
0
536
10:40 13.10.2024
Президент Киргизии: Когда я езжу по Европе, они говорят одно, но делают другое...
0
616
10:00 13.10.2024
Европа уже не в состоянии удовлетворить потребности ВСУ в оружии - WP
0
649
09:00 13.10.2024
Украина может больше не ждать крупную военную технику из ФРГ - Bild
0
660
21:00 12.10.2024
ХАМАС хотел атаковать Израиль еще осенью 2022 года — NYT
0
1103

Возврат к списку