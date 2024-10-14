Во Франции планируют принять новый закон о миграции, который станет 32-м за 40 лет
15:12 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французские власти планируют в 2025 году принять новый закон о миграции, который станет уже 32-м менее чем за полвека. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
По его данным, «32-я за последние четыре десятилетия версия закона о миграции будет представлена в начале 2025 года».
Действующий закон вступил в силу в начале текущего года. Его принятие вызвало острые споры, в том числе, в президентской коалиции, из-за существенного ужесточения правил приема иностранцев в стране. При этом часть наиболее строгих норм после принятия закона была исключена при рассмотрении документа в Конституционном совете — высшем органе надзора за соблюдением основного закона республики.
Требования о принятии нового закона прозвучали после убийства в сентябре в Булонском лесу на окраине Парижа 19-летней французской студентки, совершенного иммигрантом, нелегально находившимся в стране. Как ожидается, новый закон ускорит процедуру высылки нелегальных мигрантов, а также расширит количество центров для их временного содержания под стражей.
Одновременно власти обещают упростить визовый режим для иностранцев, имеющих дефицитные профессии. Эта мера призвана восполнить нехватку персонала в некоторых отраслях сферы услуг.
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