ГД признает отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, которым предлагается совершение преступления нелегальным мигрантом считать обстоятельством, отягчающим наказание.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре в пакете инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Среди авторов законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер палаты парламента, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.