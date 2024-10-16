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ГД признает отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом

16:12 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, которым предлагается совершение преступления нелегальным мигрантом считать обстоятельством, отягчающим наказание.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре в пакете инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Среди авторов законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер палаты парламента, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.

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