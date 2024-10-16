США ожидают удара Израиля по Ирану до выборов американского президента 5 ноября — CNN

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские чиновники считают, что Израиль ответит на иранский ракетный удар до президентских выборов в США 5 ноября. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, план израильского ответа уже полностью готов, а премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заверил Вашингтон, что атака на Иран будет ограничена военными целями и не затронет нефтяные или ядерные объекты. Представитель Организации по атомной энергии исламской республики Бехруз Камальванди ранее выразил мнение, что Израиль вряд ли решится на атаки по ядерным объектам Ирана, так как они не нанесут никакого ущерба.

По версии источников телеканала, такой удар может произойти всего за несколько дней до президентских выборов в США, чтобы привлечь внимание общественности к растущей нестабильности на Ближнем Востоке.