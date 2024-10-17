ПВО РФ за сутки сбила 5 снарядов HIMARS и 43 украинских беспилотника — МО РФ
15:00 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 5 снарядов РСЗО HIMARS, а также 43 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 реактивных снарядов HIMARS производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации, добавили в Минобороны, уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 747 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 634 танка и другие боевые бронированные машины, 1 472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 27 313 единиц специальной военной автомобильной техники.
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