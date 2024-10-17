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Певица Анастасия Спиридонова выступила в Едином пункте по отбору на военную службу в Москве

15:44 17.10.2024

В московском Едином пункт отбора на военную службу по контракту побывала певица Анастасия Спиридонова. Она пообщалась с военнослужащими и горожанами, которые намерены заключить контракт с Минобороны и отправиться в армию. По словам артистки, это ее первый визит в пункт отбора на контрактную службу. «Прямо сейчас готова расплакаться от увиденного, - говорит она. - Эти парни придают всем нам уверенность в завтрашнем дне. Они заключают контракты и готовятся защищать нас».

Спиридонова выступила перед контрактниками, исполнив некоторые свои песни, а также пожелала им вернуться здоровыми, достойно пройдя все испытания. «Иногда я чувствую некую неловкость, что я тут со своими песнями. Но проходит время, и ребята начинают улыбаться, - отмечает певица. - Понимать, что твоя музыка помогает отвлечься – это здорово. Именно за этим чувством артисты и едут к бойцам, чтобы таким образом выразить им слова благодарности».

Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту действует в Москве с апреля 2023 года. Он открыт по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Посетить центр можно по будням с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на визит идет на портале mos.ru.

Желающие заключить контракт могут получить консультацию о возможности службы в армии и мерах поддержки военнослужащих и их семей на горячей линии по номеру 117. Также, в мессенджере Telegram на вопросы по этой теме отвечает чат-бот @MskContract_bot.

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