ЕС и страны Запада проигрывают в конфликте на Украине — Орбан
16:00 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз и страны Запада проигрывают в конфликте на Украине, об этом свидетельствует положение на поле боя. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в опубликованном в четверг интервью германскому новостному порталу The Pioneer, которое он дал 14 октября во время визита в Берлин.
«Мы проигрываем. И кто-то должен нести за это ответственность. Многие европейские лидеры во главе с Еврокомиссией решили вступить в эту войну, встав на сторону Украины и оказав ей финансовую поддержку. Мы действуем так, будто это наша собственная война. И сейчас мы проигрываем. Это означает, что мы выбрали неудачную стратегию в этой войне», — сказал глава венгерского правительства.
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