РФ ускоренно переключает транспортные потоки на надежных партнеров — Путин
13:00 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сейчас переориентирует транспортные потоки на надежных партнеров за рубежом, причем делает это в ускоренном темпе, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС.
«В деловом совете учреждена отдельная подгруппа по логистике. Хочу поблагодарить участников совета, представителей бизнеса за поддержку концепции постоянной логистической платформы. Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров», — отметил он.
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