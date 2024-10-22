0
0
56
НОВОСТИ

ВСУ потеряли на курском направлении более 340 человек и 3 танка

15:12 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении свыше 340 человек, а также 3 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе 3 танка, 5 боевых машин пехоты, из них 3 БМП Bradley производства США и 5 боевых бронированных машин, а также 5 артиллерийских орудий, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 22.10.2024
ГД вводит внесудебную блокировку сайтов, предлагающих незаконные услуги мигрантам
0
45
15:00 22.10.2024
Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 млрд евро под доходы от активов РФ
0
112
14:32 22.10.2024
На саммите БРИКС будут приняты важные решения для укрепления объединения — Путин
0
179
14:12 22.10.2024
Банки РФ в 2024 г. предотвратили 30 млн попыток мошеннических списаний средств
0
174
14:00 22.10.2024
Белорусская экономика работает в мобилизационном режиме, есть ощутимые результаты — власти
0
211
13:32 22.10.2024
Минобороны РФ сообщило об освобождении Новосадового в ДНР
0
255
13:20 22.10.2024
Минфин РФ выступает за снижение доли государства в госкомпаниях до блокирующего пакета
0
323
13:05 22.10.2024
Увеличение расчетов в нацвалютах позволяет избавить развитие экономики от политики — Путин
0
262
13:00 22.10.2024
Индия отведет войска от границы с Китаем, когда ситуация стабилизируется — индийские ВС
0
269
12:32 22.10.2024
Саммит БРИКС в Казани станет свидетельством растущего сближения стран-участниц — CNN
0
303

Возврат к списку