ВСУ потеряли на курском направлении более 340 человек и 3 танка
15:12 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении свыше 340 человек, а также 3 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе 3 танка, 5 боевых машин пехоты, из них 3 БМП Bradley производства США и 5 боевых бронированных машин, а также 5 артиллерийских орудий, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили там.
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