Сельхозпродукция, ограниченная к ввозу в РФ из Казахстана, реэкспортирована — вице-премьер
09:32 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большая часть сельскохозяйственной продукции, ограниченной к ввозу в Россию из Казахстана, доставлена в республику извне и является реэкспортом. Об этом сообщил на брифинге заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
«Продукция, которая на сегодняшний день ограничена к ввозу в Россию на основе того, что у нас выявлены определенные карантинные объекты в продукции растениеводства, — на самом деле большая часть ее производства не из Казахстана. Я смотрел фитосанитарные сертификаты», — сказал он, добавив, что в качестве страны происхождения по большей части указан Узбекистан.
Жумангарин отметил, что в основном речь идет о перцах, томатах и дынях. «Они завезены в Казахстан, „очищены“, а далее реэкспортированы. В этом случае много вопросов возникает. Какого-то особого влияния на сельское хозяйство Казахстана это не оказывает», — пояснил вице-премьер.
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