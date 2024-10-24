РФ планирует в 2024 г. поставить за рубеж более 108 млн тонн сельхозпродукции — Патрушев

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует в текущем году поставить на зарубежные рынки свыше 108 млн тонн сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в интервью телеканалу «Россия-24».

«В прошлом году мы поставили на зарубежные рынки порядка 103 млн тонн нашей продукции, а в этом году планируем больше 108 млн тонн поставить», — сказал он.