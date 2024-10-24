Победа Трампа на выборах в США поможет коалиции в ФРГ удержаться у власти — Politico

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября поможет нынешней правящей коалиции в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых», Свободной демократической партии (СвДП) удержаться у власти в ФРГ. Такое мнение высказывает газета Politico.

В ближайшие недели лидерам этих партий предстоит принять ряд судьбоносных решений, затрагивающих прежде всего федеральный бюджет и масштабный законопроект о пенсионной реформе. Руководители СДПГ и СвДП пригрозили распустить коалицию, если дела пойдут не так, как они хотят, говорится в публикации.

По мнению депутата парламента от СДПГ Ральфа Штегнера, победа Трампа будет иметь «огромный эффект», заставит политиков признать тот факт, что «стабильность в Германии исключительно важна». «В сложной геополитической ситуации нельзя позволить проведение в Германии новых выборов», — сказал парламентарий от СвДП Райнхард Хубен. «Если давление извне усилится — и это произойдет при Дональде Трампе — можно себе представить, как Европа тогда сплотится», — добавил он.

«Избрание Трампа может стать тревожным звонком для коалиции и [возможно, заставит] ее наконец сплотиться» по актуальным внешнеполитическим вопросам, считает эксперт Немецкого совета по международным отношениям Доминик Толксдорф.

Согласно проведенному ранее социологической службой Forsa опросу, 85% немцев считают, что правительству ФРГ не хватает компетентности в борьбе с кризисами. Два года назад данный показатель составлял 74%. Около трех четвертей респондентов полагают, что министры больше не прислушиваются к проблемам и тревогам населения.