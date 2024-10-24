ЕС может повысить пошлины на сельхозтовары и удобрения из РФ и Белоруссии — Bloomberg

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз рассматривает возможность повысить пошлины на ряд сельскохозяйственных товаров и удобрения из России и Белоруссии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, такое желание высказали несколько стран сообщества, чтобы «ограничить доходы Москвы». Новые пошлины могут затронуть импорт сельскохозяйственной продукции, продуктов рыбной промышленности, но точного списка товаров пока нет.

Другие же страны ЕС выступили осторожнее, попросив для начала оценить влияние таких мер на рынок ЕС, в частности на продовольственные цены.

Bloomberg не уточнил, какой позиции придерживается каждая из стран ЕС. Агентство пояснило, что решение о повышении импортных пошлин не всегда требует единогласной позиции членов ЕС, однако пока нет никакого представления о том, когда такое решение может быть принято.

Собеседники агентства добавили, что ЕС уже работает над новым пакетом ограничительных мер против России, который, вероятно, будет принят не раньше начала нового года. Это связано с тем, что Венгрия, председательствующая в Совете ЕС до конца декабря, выступает против многих мер, рассматриваемых как часть нового пакета санкций.