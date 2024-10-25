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Число вновь выявляемых случаев ВИЧ-инфекции в РФ снизилось в 1,5 раза за 10 лет — Мурашко

11:20 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меры, реализуемые в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ, помогли добиться снижения количества вновь выявляемых случаев в полтора раза за 10 лет, охват тестированием за этот период увеличился на треть. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на коллегии министерства, посвященной реализации государственной политики по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза, борьбе с хроническими вирусными гепатитами и инфекциями, передающимися преимущественно половым путем.

«Обновленная стратегия, рассчитанная до 2030 года, выполняется с опережением целевых показателей в целом по Российской Федерации. В результате за последние 10 лет удалось на треть повысить охват тестированием на ВИЧ-инфекцию, при этом количество вновь выявляемых случаев снизилось в 1,5 раза», — сказал министр.

По его словам, число обследованных на ВИЧ-инфекцию в стране ежегодно растет, охват диспансерным наблюдением увеличился до 97,2%, а охват антиретровирусной терапией — до 89,5%.

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