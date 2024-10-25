Более 40% поляков недовольны внутриполитической ситуацией в стране — опрос

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 40% жителей Польши недовольны внутриполитической ситуацией в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологического центра CBOS, обнародованные в пятницу.

По мнению 41% респондентов, положение во внутренней политике страны является плохим. С сентября количество негативных оценок выросло на 3%. Хорошей внутриполитическую ситуацию считают 17% опрошенных (на 2% меньше, чем в сентябре). При этом 27% участников опроса уверены, что в будущем политическая ситуация в стране еще ухудшится. Месяц назад такой точки зрения придерживались 23% респондентов.

Ситуацию в экономике считают хорошей 31% опрошенных, плохой — 29%. 34% полагают, что дела в экономике идут «средне», у 6% своего мнения по данному вопросу нет. Опрос показывает, что самыми большими оптимистами являются представители возрастной группы 18-24 лет, живущие в больших городах.

В целом по сравнению с сентябрем число польских граждан, довольных положением в стране, сократилось на 5% — с 36% до 31%.