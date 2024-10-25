Высокая ключевая ставка больше влияет на замедление инфляции, чем на экономику — ЦБ РФ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокая ключевая ставка гораздо сильнее влияет на замедление инфляции, чем на снижение экономического роста, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Влияние ставки на экономику и инфляцию не прекращалась, оно все время у нас идет. Мы уверены, что ставкой влияем на инфляцию, мы это видим. Но в условиях перегретого спроса высокая ставка гораздо больше влияет на снижение инфляции, чем замедляет темпы экономического роста», — сказала Набиуллина.