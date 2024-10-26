В Иране опровергли данные о поражении 20 военных объектов при атаке со стороны Израиля

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения о том, что во время ударов Израиля по Ирану были поражены 20 объектов и задействовано 100 израильских военных самолетов, являются ложными. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его информации, в реальности количество пораженных целей значительно меньше 20. Он также подтвердил агентству, что удар наносился из-за пределов страны, ущерб носит «ограниченный характер». «Информация о том, что в ударе участвовали 100 израильских военных самолетов, также полностью ложна. Израиль просто пытается преувеличить масштабы своей слабой атаки», — указал собеседник Tasnim.