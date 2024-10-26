В Иране опровергли данные о поражении 20 военных объектов при атаке со стороны Израиля
08:50 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщения о том, что во время ударов Израиля по Ирану были поражены 20 объектов и задействовано 100 израильских военных самолетов, являются ложными. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
По его информации, в реальности количество пораженных целей значительно меньше 20. Он также подтвердил агентству, что удар наносился из-за пределов страны, ущерб носит «ограниченный характер». «Информация о том, что в ударе участвовали 100 израильских военных самолетов, также полностью ложна. Израиль просто пытается преувеличить масштабы своей слабой атаки», — указал собеседник Tasnim.
НОВОСТИ
- 09:30 26.10.2024
- Париж и Берлин отвергли план против вето на помощь Киеву - Bloomberg
- 09:00 26.10.2024
- Додик подтвердил угрозы в свой адрес и указал на спецподразделения Британии в Сараеве
- 08:40 26.10.2024
- Израиль нанес удары по объектам в Иране
- 08:30 26.10.2024
- Силы ПВО за ночь уничтожили 17 БПЛА над регионами России
- 21:35 25.10.2024
- Данные о якобы контактах Маска с Путиным не подтверждаются Белым домом
- 20:20 25.10.2024
- За вступление Молдавии в ЕС проголосовали более 50% участников референдума - ЦИК
- 19:40 25.10.2024
- Моди и Шольц считают, что применения ядерного оружия в конфликте на Украине неприемлемо
- 18:35 25.10.2024
- На нужды СВО работает около 500 предприятий ОПК Москвы - Собянин
- 17:40 25.10.2024
- Высокая ключевая ставка больше влияет на замедление инфляции, чем на экономику — ЦБ РФ
- 17:12 25.10.2024
- Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины в Челябинской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать