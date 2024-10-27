Президент Грузии назвала правительство свой страны нелегитимным и призвала к протесту

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нелегитимным нынешнее правительство страны.

«Хочу обратиться к нашим партнерам — европейским, американским. Я послушала заявления, которые были сделаны различными сторонами. Мы очень благодарны за эти заявления. Но все должны знать за пределами страны, что защита Грузии, защита будущего Грузии в этом регионе, защита геополитического баланса, защита европейского будущего этого региона — это защита народа, а не установление каких-то контактов с этим нелегитимным правительством», — заявила Зурабишвили на брифинге.

Зурабишвили призвала жителей страны к протесту против результатов парламентских выборов в понедельник у здания парламента в Тбилиси.

«Я хочу всех вас пригласить завтра вечером в семь часов (18:00 мск — прим. ТАСС) на [проспект] Руставели для того, чтобы мы вместе объявили миру и себе, что не признаем эти выборы», — сказала Зурабишвили на брифинге, отметив, что протест будет мирным.