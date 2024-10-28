Трамп в случае победы на выборах в США объявит тотальную войну Стармеру - Daily Mail
11:20 28.10.2024 Источник: Lenta.ru
Если кандидат в президенты США Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах, он развяжет «тотальную войну» против премьера Великобритании Кира Стармера. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на неназваные источники в партии тори.
Предполагается, что Трамп объявит войну Стармеру из-за скандала вокруг предполагаемого вмешательства Лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис. Авторы материала подчеркнули, что не стоит недооценивать ущерб, который британский премьер нанес отношениям с Вашингтоном.
«...Команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него тотальную войну, потому что он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда», — подчеркнул представитель лейбористов. "Лента.Ру"
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