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Трамп в случае победы на выборах в США объявит тотальную войну Стармеру - Daily Mail

11:20 28.10.2024 Источник: Lenta.ru

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах, он развяжет «тотальную войну» против премьера Великобритании Кира Стармера. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на неназваные источники в партии тори.

Предполагается, что Трамп объявит войну Стармеру из-за скандала вокруг предполагаемого вмешательства Лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис. Авторы материала подчеркнули, что не стоит недооценивать ущерб, который британский премьер нанес отношениям с Вашингтоном.

«...Команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него тотальную войну, потому что он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда», — подчеркнул представитель лейбористов.  "Лента.Ру"

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