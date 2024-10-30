Британское правительство решило повысить ряд налогов
18:15 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании повысит ряд налогов, чтобы закрыть «черную дыру» в бюджете. Об этом сообщила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс, выступая в Палате общин (нижней палате парламента).
В частности, британские власти увеличат для работодателей размер взносов в систему национального страхования, а также поднимут налог на прирост капитала. Помимо этого, лейбористское правительство повысит до 38% налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний. Кроме того, Ривс объявила о повышении размера табачного акциза и введении сбора для производителей вейпов. Также будет отменен льготный налоговый режим для нерезидентов и введен НДС для частных школ.
Таким образом власти рассчитывают получить дополнительно 40 млрд фунтов ($52 млрд) в виде налоговых поступлений. Согласно телеканалу Sky News, представленное Ривс бюджетное послание содержало самые масштабные с 1993 года меры повышения налогов.
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