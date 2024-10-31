0
0
171
НОВОСТИ

Тела еще двух погибших обнаружены при разборе завалов дома в Черкесске

12:20 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела двух погибших извлечены из-под завалов многоквартирного дома после хлопка газа в городе Черкесске в Карачаево-Черкесии. Поиски возможных пострадавших продолжаются, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

«На месте происшествия в Черкесске сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 31.10.2024
Набиуллина назвала основные барьеры для развития экономики РФ
0
33
13:20 31.10.2024
Киевский режим сильно нервничает из-за динамики на фронтах — Песков
0
60
13:05 31.10.2024
Пугать лидеров международным судом стало новым «демократическим» трендом — Лукашенко
0
97
13:00 31.10.2024
КС РФ признал неконституционными сроки давности по антикоррупционным искам
0
104
12:32 31.10.2024
Арест недвижимости РФ в Финляндии не политический вопрос - президент Стубб
0
171
12:05 31.10.2024
Инфраструктура порта Бердянска получила повреждения после атаки ВСУ на город
0
200
12:00 31.10.2024
ВКС РФ провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
0
180
11:32 31.10.2024
Без повышения ключевой ставки произошел бы «взрывной» рост кредитования — Набиуллина
0
218
11:20 31.10.2024
Сырский доложил главнокомандующему силами США в Европе о тяжелой ситуации на фронте
0
235
11:05 31.10.2024
США заинтересованы в переизбрании президентом Молдавии Санду — СВР РФ
0
224

Возврат к списку