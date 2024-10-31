Тела еще двух погибших обнаружены при разборе завалов дома в Черкесске

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела двух погибших извлечены из-под завалов многоквартирного дома после хлопка газа в городе Черкесске в Карачаево-Черкесии. Поиски возможных пострадавших продолжаются, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

«На месте происшествия в Черкесске сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются», — говорится в сообщении.