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Все планы Зеленского имеют цель скорее «затянуть по уши» в войну страны Запада — Песков

14:32 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Так называемые мирные планы Владимира Зеленского имеют цель скорее и полностью затянуть в войну страны Запада, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Судя по всему, все „планы мира“, все „планы победы“ — секретные, не секретные — они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это», — сказал представитель Кремля журналистам, говоря о планах Зеленского получить от США дальнобойные ракеты «Томагавк». «Вот все ухищрения имеют во такую конечную цель, вот так мы к этому и относимся», — констатировал пресс-секретарь российского лидера.

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