Все планы Зеленского имеют цель скорее «затянуть по уши» в войну страны Запада — Песков
14:32 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так называемые мирные планы Владимира Зеленского имеют цель скорее и полностью затянуть в войну страны Запада, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Судя по всему, все „планы мира“, все „планы победы“ — секретные, не секретные — они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это», — сказал представитель Кремля журналистам, говоря о планах Зеленского получить от США дальнобойные ракеты «Томагавк». «Вот все ухищрения имеют во такую конечную цель, вот так мы к этому и относимся», — констатировал пресс-секретарь российского лидера.
НОВОСТИ
- 15:00 31.10.2024
- Венгрия не откажется от своего суверенитета, несмотря на внешнее давление — Сийярто
- 14:12 31.10.2024
- Гражданская война в США возможна, все к этому идет, считает Лукашенко
- 14:00 31.10.2024
- Кремль не участвует в дискуссии о запрете хиджабов в школах — Песков
- 13:32 31.10.2024
- Набиуллина назвала основные барьеры для развития экономики РФ
- 13:20 31.10.2024
- Киевский режим сильно нервничает из-за динамики на фронтах — Песков
- 13:05 31.10.2024
- Пугать лидеров международным судом стало новым «демократическим» трендом — Лукашенко
- 13:00 31.10.2024
- КС РФ признал неконституционными сроки давности по антикоррупционным искам
- 12:32 31.10.2024
- Арест недвижимости РФ в Финляндии не политический вопрос - президент Стубб
- 12:20 31.10.2024
- Тела еще двух погибших обнаружены при разборе завалов дома в Черкесске
- 12:05 31.10.2024
- Инфраструктура порта Бердянска получила повреждения после атаки ВСУ на город
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать