Санкции США против компаний Индии усилят напряженность в отношениях двух стран — СМИ
11:20 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Включение Соединенными Штатами в новый санкционный список 19 индийских фирм и двух граждан Индии приведет к напряженности в двусторонних отношениях. Об этом сообщила индийская газета The Financial Express.
«Соединенные Штаты добавили 19 индийских частных фирм и двух граждан Индии в список из почти 400 организаций по всему миру, которым грозят санкции за предполагаемую поддержку военных действий России на Украине, что привело к новому витку напряженности в индийско-американских отношениях», — указало издание.
Кроме того, как отметила газета, санкции США введены «в связи с обострением индийско-американских отношений из-за обвинений гражданина Индии в причастности к заговору с целью убийства сикхского сепаратиста Гурпатванта Сингха Паннуна на американской территории, что усиливает дипломатическую напряженность между двумя странами».
The Financial Express указала, что включение Вашингтоном индийских компаний и физлиц в санкционный список выявило «сохраняющиеся проблемы и продемонстрировало хрупкий баланс» в связях США и Индии в условиях глобальных геополитических изменений.
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