Принудительно устанавливать предельные цены на продукты в России власти не планируют
09:30 03.11.2024 Источник: Интерфакс
Российские власти не считают целесообразным устанавливать "сверху" предельные розничные цены либо наценки на социально значимые продукты питания, оказавшиеся в зоне риска по динамике удорожания. Этой позиции придерживаются Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, следует из протокола состоявшегося на прошлой неделе в правительстве РФ совещания по ценам на продукты ("Интерфакс" ознакомился с копией документа).
Вместо этого ведомства намерены совместно с ритейлерами и профильными союзами и ассоциациями организовать работу по расширению перечня продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки, тем самым повышая доступность товаров для малоимущих граждан.
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