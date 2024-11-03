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НОВОСТИ

Принудительно устанавливать предельные цены на продукты в России власти не планируют

09:30 03.11.2024 Источник: Интерфакс

Российские власти не считают целесообразным устанавливать "сверху" предельные розничные цены либо наценки на социально значимые продукты питания, оказавшиеся в зоне риска по динамике удорожания. Этой позиции придерживаются Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, следует из протокола состоявшегося на прошлой неделе в правительстве РФ совещания по ценам на продукты ("Интерфакс" ознакомился с копией документа).

Вместо этого ведомства намерены совместно с ритейлерами и профильными союзами и ассоциациями организовать работу по расширению перечня продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки, тем самым повышая доступность товаров для малоимущих граждан.

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