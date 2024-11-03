На втором энергоблоке АЭС «Онагава» в Японии возникли проблемы с оборудованием, его решено остановить
14:20 03.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японская компания-оператор Tohoku Electric Power сообщила, что приняла решение остановить перезапущенный 29 октября второй энергоблок АЭС «Онагава» в префектуре Мияги для проведения проверки.
3 ноября на станции планировалось начать выработку электроэнергии, однако процесс не был запущен из-за проблем с оборудованием. В итоге компания — оператор станции приняла решение остановить реактор. Это будет сделано в ближайшее время, как только все будет готово для осуществления проверки.
Второй реактор «Онагавы», как и энергоблоки аварийной АЭС «Фукусима-1», относится к типу кипящих водо-водяных. Реактор такого типа был перезапущен в Японии впервые с 2011 года.
НОВОСТИ
- 12:40 03.11.2024
- Явка во втором туре выборов президента Молдавии уже достаточна для признания голосования состоявшимся - ЦИК
- 11:35 03.11.2024
- Через неделю в Москву снова может вернуться осенняя погода - синоптики
- 10:30 03.11.2024
- В Молдавии проходит второй тур президентских выборов
- 10:00 03.11.2024
- Российские специалисты хотят использовать списанные спутники НАТО для связи в зоне СВО
- 09:30 03.11.2024
- Принудительно устанавливать предельные цены на продукты в России власти не планируют
- 09:00 03.11.2024
- Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток
- 21:00 02.11.2024
- Премьер Баварии заявил, что правительство ФРГ не способно действовать и является позором для страны
- 20:50 02.11.2024
- Минздрав РФ предлагает внести изменения в порядок оформления больничных
- 20:20 02.11.2024
- Глава МИД Польши: Наши партнеры должны понять, что наша безопасность для нас важнее всего
- 18:35 02.11.2024
- Процессы обмена пленными между РФ и Украиной «проходят крайне тяжело и медленно» - Москалькова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать