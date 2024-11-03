На втором энергоблоке АЭС «Онагава» в Японии возникли проблемы с оборудованием, его решено остановить

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японская компания-оператор Tohoku Electric Power сообщила, что приняла решение остановить перезапущенный 29 октября второй энергоблок АЭС «Онагава» в префектуре Мияги для проведения проверки.

3 ноября на станции планировалось начать выработку электроэнергии, однако процесс не был запущен из-за проблем с оборудованием. В итоге компания — оператор станции приняла решение остановить реактор. Это будет сделано в ближайшее время, как только все будет готово для осуществления проверки.

Второй реактор «Онагавы», как и энергоблоки аварийной АЭС «Фукусима-1», относится к типу кипящих водо-водяных. Реактор такого типа был перезапущен в Японии впервые с 2011 года.