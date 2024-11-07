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Запад усиливает военную поддержку Украины с целью продолжения конфликта с РФ — генсек ОДКБ

15:00 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад усиливает военную и экономическую поддержку Украины с целью продолжения вооруженного противостояния с РФ. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.

«Усиливается экономическая, финансовая и военная поддержка Украины в целях продолжения вооруженного противостояния с Россией», — отметил он.

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