Запад усиливает военную поддержку Украины с целью продолжения конфликта с РФ — генсек ОДКБ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад усиливает военную и экономическую поддержку Украины с целью продолжения вооруженного противостояния с РФ. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.

«Усиливается экономическая, финансовая и военная поддержка Украины в целях продолжения вооруженного противостояния с Россией», — отметил он.