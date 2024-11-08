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США и Иран могут заключить дипломатическую сделку при Трампе — WSJ

10:20 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Тегеран могут в конечном счете достичь дипломатической договоренности во время второго президентского срока Дональда Трампа, несмотря на «взаимную враждебность». Об этом написала в четверг газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что некоторые из работавших с Трампом во время его первого срока на посту главы государства не исключают такого развития американо-иранских отношений. При этом, как сказал изданию бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Майкл Малрой, Трамп любит заключать сделки, но только если «это его сделка».

Пока же, по сведениям источников The Wall Street Journal, Трамп планирует серьезно ужесточить санкционное давление на Иран и перекрыть ему возможность поставлять нефть. Под санкциями могут оказаться в том числе китайские порты, в которые поставляется иранская нефть.

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