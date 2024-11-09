11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховной рады Анна Скороход, основываясь на разговорах с украинскими военнослужащими, находящимися на линии боевого соприкосновения, признала невозможность для страны вернуться военным путем к границам 1991 года.

«Конечно, нам всем хочется вернуться к границам 1991 года», — сказала она в разговоре с украинской телеведущей Ланой Шевчук. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки. Однако, по словам Скороход, все военные, с которыми она говорила, заявили ей, что, учитывая ситуацию на фронте, Украина «прошла точку невозврата» и что «отбить территории, границы 1991 года — это на грани невозможного».

Депутат также отметила, что среди украинского населения мало добровольцев, согласных идти на фронт. По ее словам, в стране людей насильно снимают с поездов, останавливают на границе. «Я не вижу потока людей, которые готовы воевать до последнего», — подчеркнула Схороход.

Продолжая разговор, она упомянула перепалку руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с депутатом Рады Евгением Шевченко, призвавшим накануне начать переговоры об урегулировании с РФ. Скороход подчеркнула, что перед Украиной сейчас стоит вопрос выживания нации. «Так чего мы хотим? Мы хотим победы в голове Андрея Ермака или остановки кровопролития и выживания нации?» — сказала она.