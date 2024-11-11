ФСБ пресекла операцию ГУР МО Украины по угону вертолета ВКС России

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России, в результате работы российских контрразведчиков вскрыты места дислокации средств противовоздушной обороны (ПВО) Украины и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), по которым нанесены удары. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России», — сообщили в ЦОС.

«Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию, — отметили в ЦОС. — В ходе оперативной игры (оперативных мероприятий, создающих у противника уверенность в успешности своих действий — прим. ТАСС) российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», — заявили в ФСБ.