Продвижение российских войск наблюдается на всех участках фронта в ДНР — Пушилин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска продвигаются на всей линии фронта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим продвижение наших подразделений практически на всей линии фронта», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин подчеркнул, что основное внимание сейчас приковано к кураховскому направлению.