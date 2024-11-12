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Япония считает позитивными слова Путина об отношениях, но сохранит санкции — глава МИД

10:32 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония считает «несколько позитивными» высказывания президента России Владимира Путина о готовности к выстраиванию двусторонних отношений, однако намерена придерживаться санкций против Москвы, пока сохраняется нынешняя ситуация на Украине. Об этом сообщил глава японского МИД Такэси Ивая, отвечая на вопрос ТАСС о заявлениях российского лидера на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я знаю об этих высказываниях из сообщений [СМИ]. Если посмотреть только на них, то, возможно, чувствуется, что это несколько позитивные заявления», — сказал он, повторив позицию Токио по ситуации на Украине. По словам министра, «неверно утверждать», что «отношения Японии и России складываются плохо» из-за действий Токио. Согласно его версии, причиной такого развития событий якобы стали действия Москвы в отношении Киева.

«Пока нынешняя ситуация не изменится, у нас не будет другого выбора, кроме как вводить жесткие санкции против РФ», — отметил Ивая.

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