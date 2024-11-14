Польша готова платить мигрантам, согласным вернуться в свои страны — СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польское правительство рассматривает возможность денежных выплат мигрантам, согласным вернуться из Польши в свои страны. Об этом сообщает радиостанция Radio Zet.

«Это один из инструментов, который увеличивает шансы того, что данный человек добровольно вернется в государство [своего] происхождения или в транзитное государство», — заявил радиостанции замминистра внутренних дел и администрации Мачей Дущик.

По его словам, законопроект о выплатах должен поступить на рассмотрение депутатам Сейма еще до конца этого года. В случае, если он будет одобрен, выплаты могут начаться с января 2026 г.

При этом чиновник исключил возможность создания в Польше лагерей для мигрантов по примеру Италии или Великобритании.