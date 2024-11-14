У побережья Соломоновых Островов обнаружен самый большой в мире коралл

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые обнаружили у побережья архипелага Соломоновы Острова самый крупный в мире коралл. Как сообщает австралийский телеканал ABC, размеры этого природного объекта сопоставимы с площадью пяти теннисных кортов.

По данным ABC, ученым удалось найти новый коралл во время подводной экспедиции к побережью Соломоновых Островов. Размеры этой структуры, не являющейся частью рифа и растущей отдельно, составляют 34 метра в ширину, 32 метра в диаметре и 5,5 метра в высоту, и в момент обнаружения исследователи даже решили, что столкнулись с останками затонувшего корабля. «Он затмевает все другие кораллы, которые ранее считались самыми крупными в мире, <…> эта гигантская колония, вероятно, росла от 300 до 500 лет», — приводит телеканал оценку экспертов.

Обнаруженный на Соломоновых Островах коралл принадлежит к виду Pavona clavus и имеет волнистую форму, которая отражает поверхность океана, его основной цвет коричневый, с вкраплениями ярко-желтого, синего и красного цветов. По словам ученых, колония «выглядит вполне здоровой». «В то время как мелководные рифы приходят в упадок из-за потепления воды в океанах, этот большой и здоровый оазис, живущий в более глубоких водах, выглядит как маяк надежды», — сказал океанолог Эрик Барун, принимавший участие в экспедиции.

По словам морского биолога Университета штата Квинсленд профессора Питера Мамби, впечатляющие размеры обнаруженной у Соломоновых Островов колонии могут быть обусловлены ее «удаленностью от пояса циклонов в Тихом океане». «По всей видимости, этот коралл существовал в очень благоприятной среде, защищенной от серьезных штормов», — указал он, добавив, однако, что размеры коралла, к сожалению, не делают его неуязвимым. «Даже такие большие колонии очень чувствительны к повышению температуры океана, вызванному изменением климата», — подчеркнул Мамби.