Победа Трампа ознаменовала конец эпохи «мира по-американски» — экс-постпред США при НАТО

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший постоянный представитель США при НАТО (2009–2013 гг.) Иво Даалдер считает, что с победой на президентских выборах республиканца Дональда Трампа эпоха «мира по-американски» закончилась. Его слова приводит в четверг газета Politico.

Издание отмечает, что непопулярность Байдена, который в ближайшие дни примет участие в саммитах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме (Перу) и Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро, стала основной причиной, по которой избиратели на выборах отдали предпочтение не вице-президенту Камале Харрис, а Трампу. Данное Байденом в начале президентского срока обещание «вернуть Америку» с победой Трампа «потерпело крах», пишет Politico, подчеркивая, что остальные мировые лидеры, принимающие участие в двух саммитах, будут сосредоточены не на Байдене, а на том, как адаптироваться к политике, которую будет проводить его преемник.

«Они надеялись, что отклонением (во время своего первого президентского срока в 2017–2021 гг. — прим. ТАСС) был Трамп. Оказалось, и, я думаю, они это поймут, что отклонением был Байден, а Америка претерпела фундаментальные изменения», — считает Даалдер. «Это поистине конец мира по-американски. Все кончено», — подчеркнул он.

Газета подчеркивает, что избиратели в США «отвергли продвигаемые его [Байдена] партией поддержку укрепления НАТО, выстраивание международных союзов и поддержку Украины». По оценке Politico, в обсуждении ближневосточного кризиса и украинского конфликта на саммите G20 мировые лидеры «будут отталкиваться не от нынешней политики США, а от того, каким образом она может измениться».