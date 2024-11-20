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НОВОСТИ

В Сбере рассказали о финансировании высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург»

16:40 20.11.2024

Сбер провел деловой бранч «ВСМ: Дорога в будущее» на полях XVIII Международного форума «Транспорт России» – ключевого события «Транспортной недели», проводимой Минтрансом России. В ходе мероприятия представители государства и крупнейших компаний отрасли, бизнес-структур, инфраструктурных организаций и банков обсудили важность реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны – высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва – Санкт-Петербург».

«ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» – это первый этап масштабной программы строительства ВСМ в России, – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – ВСМ-1 даст значительную экономию времени для пассажиров. Время в пути по различным корреспонденциям сократиться от 1,5 до 6 раз. Например, дорога от Москвы до Санкт-Петербурга займет всего 2ч 15 мин. Новая линия ВСМ позволит начиная с 2030 года заменять сапсаны и частично заменить авиацию на направлении Москва – Санкт-Петербург».

«Благодаря ВСМ к 2030 году провозная способность на Октябрьской линии железной дороги может быть увеличена на 70% до 220 млн т в год по сравнению с 190 млн т без ВСМ, – добавил Александр Ведяхин. – Также ВСМ сформирует новый спрос, забрав на себя две трети пассажирского трафика. Исходя из мирового опыта именно такой процент пассажирского трафика забирают на себя высокоскоростные магистрали, если время в пути составляет менее 2,5 часов. Увеличится количество туристических и деловых поездок. В конечном итоге ВСМ обязательно изменит качество жизни людей. Помимо экономии времени, ВСМ обеспечивают пассажиру высокий уровень комфорта и безопасности, точность и предсказуемость по времени в пути».

Запуск в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Cанкт-Петербург» запланирован на 2028 год. Магистраль предназначена для пассажирского движения и пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. В проекте одновременно примут участие крупные банки страны, пенсионные фонды, Фонд национального благосостояния России, РЖД, грузоотправители, а также субъекты Российской Федерации.

«Благодаря реализации проекта будет сделан огромный рывок в технологиях, промышленности, образовании и науке. Опираясь исключительно на отечественные решения, должны появиться совершенно новые промышленные площадки. Вызов кратно возрастает. Конечно, команда, которая сегодня работает над созданием ВСМ, имеет у себя за плечами большой опыт реализации других сложных, крупных проектов. Поэтому мы все рассчитываем на успех, – отметил министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт. – Когда магистраль будет построена, наша страна войдет в элитарный круг государств, где уже есть такое движение».

«Общий объем финансирования проекта составит 2,349 трлн руб. Это крупнейшая концессия в Российской Федерации, – сообщил Александр Ведяхин. – У проекта очень интересная схема финансирования, которая предполагает привлечение более 75% средств за счет внебюджетных источников, а субсидии, предоставленные государством, будут возвращены в федеральный бюджет. Это будет огромнейшей гордостью всех нас, когда мы все это реализуем».

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