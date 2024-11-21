Британия не готова к тотальной обороне и должна учиться у шведов — глава британских ВС

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не готова в случае войны «к тотальной обороне» и ей необходимо учиться у шведов, как планировать оборону. С таким признанием выступил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

Соединенному Королевству еще предстоит, как сказал он, догнать союзников «в гражданской готовности» к войне, и было бы полезно изучить их опыт. «Необходимо признать, что [Британия] находится <…> в более слабой позиции, чем коллеги [в Скандинавии и Балтии]», — приводит его слова газета The Times.

«Это область, где у нас нет культуры тотальной обороны, — отметил Радакин. — У нас нет некоторых гражданских аспектов планирования, которые есть в других странах НАТО». Британия хочет «поучиться у коллег и посмотреть, что она сможет использовать», добавил глава британских ВС. Как подчеркивает издание, лидеры, представители стран НАТО «все чаще призывают отдельных лиц и предприятия сыграть свою роль в подготовке к войне в рамках обеспечения тотальной обороны».

Ранее сообщалось, что Управление гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Швеции подготовило обновленную версию брошюры «На случай кризиса или войны», которая должна быть разослана во все домохозяйства страны. Предыдущая версия была выпущена в 2018 году. В руководстве говорится, как граждане должны вести себя в случае начала войны, какие запасы продуктов, других необходимых вещей необходимо заранее подготовить, чтобы прожить неделю в автономном режиме.

В последние месяцы Норвегия, Финляндия и Дания переиздали аналогичные рекомендации, указывается в публикации.