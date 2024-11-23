Отношения США и Индии столкнулись со «встречными ветрами» из-за РФ и БРИКС — Госдеп
08:40 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двусторонние отношения США и Индии столкнулись со «встречными ветрами», связанными в том числе с Россией и БРИКС. Это признал первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
«Я думаю, будет справедливо сказать, что в последние месяцы мы столкнулись с некоторыми встречными ветрами. Некоторые из них связаны с внутренней политикой. Некоторые из них связаны с разными взглядами на характер их отношений с Россией или их отношением к БРИКС», — сказал он на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (деятельность этой организации признана нежелательной на территории России).
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