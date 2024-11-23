В армянском обществе позитивно настроены относительно сближения с ЕС — Пашинян

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному ТВ Армении заявил, что в армянском обществе позитивно настроены относительно сближения республики с Евросоюзом.

«Я не осмелюсь сказать, что по вопросу сближения с ЕС есть общественный консенсус. Но несомненно, что по этому вопросу в обществе есть позитивный настрой. Получается, что эту повестку Армении и ЕС предложил я», — сказал Пашинян.

Он также отметил, что его выступление в Европарламенте вызвало большой резонанс, что привело к появлению группы, собирающей подписи для вынесения этого вопроса на референдум. Пашинян считает, что нет политической логики быть против поведения референдума по вопросу членства в Евросоюзе.

«Мы не принимали такого решения в нашей парламентской фракции. Но надо руководствоваться политической логикой. Я отправился в Европарламент и заявил о готовности сближения. После этого в Армении начались процессы по сбору подписей в поддержку этого процесса. Поэтому нет политической логики быть против проведения референдума по вопросу членства в ЕС», — сказал Пашинян.