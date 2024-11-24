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ЛНР получит от правительства РФ дополнительно свыше 1 млрд руб на поддержку бюджета

11:20 24.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ направит дополнительно свыше 1 млрд рублей Луганской Народной Республике на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона, что позволит решить ряд значимых задач для жизни граждан. Финансирование будет направлено в рамках государственной программы „Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области“, которая была утверждена правительством в конце 2023 года», — говорится в сообщении.

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