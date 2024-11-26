Цели для ударов ВСУ ракетами ATACMS указывались из Вашингтона
23:00 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Соединенных Штатов дала Вооруженным силам Украины (ВСУ) указания по выбору целей для ударов американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Когда его спросили о нанесении ударов ATACMS вглубь территории РФ, представитель Белого дома начал говорить, что «ничего не изменилось в отношении» применения ракет, но затем осекся и подчеркнул: «Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей». «В настоящее время они (военнослужащие Украины — прим. ТАСС) могут использовать ATACMS для самообороны в случае крайней необходимости», — сказал Кирби.
НОВОСТИ
- 22:30 25.11.2024
- Все федеральные дела против Трампа Минюст США закрыл
- 21:30 25.11.2024
- Минобороны Азербайджана: Наша страна является надежным партнером НАТО
- 20:25 25.11.2024
- Представители Молдавии и «Газпрома» договорились продолжить переговоры в начале 2025 года
- 19:47 25.11.2024
- Цена на кофе сорта «Арабика» достигла максимума за последние 13 лет
- 17:40 25.11.2024
- Курс доллара на Forex превысил 105 руб., курс евро — 110 руб.
- 17:12 25.11.2024
- Обвиняемый в госизмене Журавель приговорен по совокупности к 14 годам колонии
- 17:00 25.11.2024
- В ГД внесен проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского — Володин
- 16:54 25.11.2024
- Сергунина: Фестиваль «Усадьбы Москвы» пройдет с 1 декабря по 28 февраля
- 16:46 25.11.2024
- Лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту
- 16:32 25.11.2024
- Трампу будет сложно справиться с укреплением позиций РФ, КНР и Ирана — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать