Цели для ударов ВСУ ракетами ATACMS указывались из Вашингтона

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов дала Вооруженным силам Украины (ВСУ) указания по выбору целей для ударов американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Когда его спросили о нанесении ударов ATACMS вглубь территории РФ, представитель Белого дома начал говорить, что «ничего не изменилось в отношении» применения ракет, но затем осекся и подчеркнул: «Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей». «В настоящее время они (военнослужащие Украины — прим. ТАСС) могут использовать ATACMS для самообороны в случае крайней необходимости», — сказал Кирби.