Внесудебное взыскание налоговой задолженности может пополнить бюджет на ₽22 млрд

10:32 Источник: РБК

Введение порядка внесудебного взыскания обязательных платежей и штрафных санкций с физических лиц позволит обеспечить рост поступлений в консолидированные бюджеты регионов на 22,5 млрд руб. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту Минфина «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса и статьи 12 и 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Документ был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 25 ноября, сообщил РБК источник в кабмине.

Основную сумму задолженности, в отношении которой будет действовать внесудебный порядок взыскания, составляют обязательства по уплате имущественных налогов и налога на доходы физических лиц (НДФЛ), зачисляемые в консолидированные бюджеты регионов, пояснили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Новый порядок заработает через год — с 1 ноября 2025 года.

