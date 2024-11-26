Поддержка экономики РФ из бюджета будет точечной — Силуанов
12:20 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин РФ в предстоящие три года будет проводить взвешенную бюджетную политику, поддержка экономики из федерального бюджета будет точечной, сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».
«В следующую трехлетку мы будем проводить взвешенную, сбалансированную бюджетную политику, но отказываться от стимулирования отдельных направлений, таких как технологическое развитие, прорыв, те отрасли, которые необходимо поддерживать, — это мы будем делать. <…> Бюджет будет поддерживать экономику, но делать это точечно, в те секторы, которые требуют государственной поддержки, которые отвечают национальным целям развития, о чем говорил президент», — отметил Силуанов.
Бюджетный импульс последних трех лет составил порядка 10% ВВП, добавил министр.
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